Irán confirma la muerte de su jefe de seguridad, Alí Larijani, en ataque aéreo de Israel

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó este martes la muerte de su presidente, Alí Larijani, después de que Israel afirmara haberlo asesinado en un ataque aéreo .

"Las almas puras de los mártires acogieron el alma purificada del siervo justo de Dios, el mártir Dr. Alí Larijani", declaró el Consejo, que añadió que tanto su hijo como su guardaespaldas también murieron en el ataque.

"Tras toda una vida de lucha por el progreso de Irán y de la Revolución Islámica, finalmente alcanzó su aspiración de toda la vida, respondió a la llamada divina y alcanzó con honor la dulce gracia del martirio en la trinchera del servicio", añadió.

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Los funerales de Larijani, así como el del comandante de la fuerza paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani, también asesinado por la mañana, se celebrarán el miércoles a las 10.30 en el centro de Teherán, junto con los de los militares de la fragata hundida por Estados Unidos el 4 de marzo frente a las costas de Sri Lanka, según informaron las agencias Fars y Tasnim.

Según Fars, Larijani fue alcanzado por ataques de "aviones de combate estadounidenses e israelíes en la casa de su hija".

A pesar de esta "amarga" pérdida, "la perseverancia del pueblo (...) y la conquista de la victoria final harán que la situación sea aún más amarga para los criminales sionistas", ha reaccionado el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Alí Larijani, jefe del aparato de seguridad iraní, pasó años en la sombra del poder iraní antes de situarse como una de sus figuras más destacadas desde que estalló la guerra contra Israel y Estados Unidos.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó la muerte de su jefe, quien el viernes pasado se expuso públicamente en plena calle durante una manifestación en Teherán.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había anunciado más temprano el martes que Larijani, de 68 años, había muerto.

Desde el inicio de la guerra, Larijani había desempeñado un papel mucho más visible que el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, quien no ha aparecido en público desde que fue nombrado para sustituir a su padre.

El jefe de seguridad fue visto caminando entre la multitud en una manifestación progubernamental la semana pasada en Teherán, en una muestra de desafío a Israel y Estados Unidos.

Su muerte es un duro golpe para Irán, ya que supone la pérdida de una figura clave considerada capaz de manejarse tanto en el terreno ideológico como diplomático.

FUENTE: AFP