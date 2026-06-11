Irán anunció el cierre total del estrecho de Ormuz tras cruce de ataques con Estados Unidos

Irán advirtió este jueves que la frágil tregua en Oriente Medio se ha vuelto "prácticamente irrelevante" y decretó el cierre total del estrecho de Ormuz tras la última serie de ataques cruzados con Estados Unidos.

En vigor desde el 8 de abril, tras más de un mes de bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán y represalias de Teherán contra la región, el alto el fuego se había respetado en gran medida a pesar de las declaraciones amenazantes de ambas partes.

Pero desde el domingo la situación escaló, primero con un enfrentamiento directo entre Irán e Israel, y después con ataques entre la república islámica y Estados Unidos que estallaron el martes por la noche y continuaron este jueves.

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Es "difícil mantenerse optimista", resumió este jueves el portavoz de la cancillería de Pakistán, país mediador entre Washington y Teherán, que llamó a la diplomacia y al diálogo.

Una delegación catarí partió este jueves de Teherán, adonde llegó el miércoles para tratar de avanzar en una vía diplomática que parece ahora mismo en vía muerta.

Países como China, Rusia y Arabia Saudita han pedido en las últimas horas un regreso urgente a la mesa de diálogo.

- Cierre "hasta nueva orden" -

Los ataques de Estados Unidos "convierten la tregua en algo prácticamente irrelevante", afirmó la cancillería iraní en un comunicado tras la segunda noche de bombardeos sobre su territorio.

Poco después, la autoridad iraní encargada de supervisar el estrecho de Ormuz confirmó el cierre total "hasta nueva orden" de esta vía, como habían amenazado en la víspera los Guardianes de la Revolución.

Desde el 28 de febrero, cuando los ataques de Israel y Estados Unidos desencadenaron la guerra en Oriente Medio, Irán restringe en gran medida la navegación por esta vía crucial para el comercio de hidrocarburos, aunque hasta ahora había permitido el paso de unos 20 buques diarios.

Durante la última noche, el ejército estadounidense afirmó haber atacado "centros de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea en todo el país".

Tres personas resultaron heridas, afirmaron los medios iraníes, que reportaron explosiones en la isla de Qeshm, en Minab, Sirik y en el puerto de Bandar Abás, en el sur.

Irán respondió con el lanzamiento de una veintena de misiles contra una base estadounidense en Jordania, que fueron todos interceptados, y con nuevos ataques contra sus vecinos del Golfo, aliados de Washington.

En Baréin, una niña resultó herida por los restos de un dron. Kuwait tuvo que cerrar brevemente su espacio aéreo por los proyectos iraníes.