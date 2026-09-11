Investigan a una mujer de 43 años por hacerse pasar por psicóloga forense para engañar a familias de presos

Una mujer de 43 años es investigada por hacerse pasar por psicóloga forense para estafar a familias de presos en Maldonado. Está internada en un sanatorio local, con custodia policial y aguardan que le den el alta para la audiencia de formalización.

Hasta el momento son dos las denuncias en su contra. En uno de los casos, el 4 de agosto, una mujer declaró ante Hechos complejos que la supuesta psicóloga forense le ofreció “gestionar salidas transitorias por razones médicas y otros beneficios vinculados a las condiciones de privación de libertad de un familiar alojado en el Centro de Rehabilitación Las Rosas”, ante lo que la familia le transfirió 200.000 pesos que eran para supuestos trámites y honorarios, informaron fuentes del caso en Maldonado.

Otra denuncia por estafa en su contra se presentó el 8 de setiembre, en este caso una modalidad diferente, “vinculada al incumplimiento de un contrato de arrendamiento con opción a compra de un apartamento ubicado en calle Enrique Castells Capurro”. El perjuicio económico estimado es por 3000 dólares y 9.400 pesos.

La investigación llevó a un allanamiento el pasado miércoles, en el edificio Azure de la playa Mansa y a la detención de la mujer de 43 años. Le incautaron diplomas universitarios presuntamente falsos, tarjetas identificatorias, un recetario médico, dispositivos electrónicos, una camioneta Hyundai y dinero en moneda extranjera.

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