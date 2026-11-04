Investigan procedimiento policial en Pinar Norte que terminó con un adolescente y un policía baleados

Un policía y un adolescente de 14 años resultaron heridos de arma de fuego durante un procedimiento policial ocurrido en la noche del lunes en Pinar Norte, Canelones.

Según informó la Jefatura de Policía, los efectivos intentaron detener la marcha de dos personas que circulaban en una moto de manera irregular. Como no acataron la voz de alto, comenzó un seguimiento que terminó en el acceso a una vivienda de la zona, ubicada en Ciudad de La Paz y Eduardo Pérez.

“Al no acatar la voz de alto, se inició un seguimiento que culminó en el acceso a una vivienda de la zona. En el lugar se produjo una situación confusa cuando desde el inmueble salió un hombre junto a un perro de raza pitbull. En circunstancias en que el animal atacó a uno de los efectivos policiales, este extrajo su arma de reglamento para repeler la agresión y se suscitaron detonaciones de arma de fuego, resultando lesionado el propio policía”, señaló la Jefatura

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Y agregó: “Momentos después, se constató que en el marco del mismo incidente también resultó herido un adolescente de 14 años. Ambas personas fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales para su atención médica”.

El policía sufrió una mordedura en la pierna derecha, que requirió 12 puntos de sutura, y una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la pierna izquierda. Permanece internado.

Momentos después se constató que un adolescente de 14 años también había resultado herido durante el mismo episodio. Recibió impactos de bala en el abdomen y en un brazo, fue trasladado al Hospital Pereira Rossell y sometido a una intervención quirúrgica.

La Fiscalía dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, la identificación de testigos, peritajes balísticos y la intervención de Policía Científica en la escena para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.