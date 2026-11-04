RECIBÍ EL NEWSLETTER
canelones

Investigan procedimiento policial en Pinar Norte que terminó con un adolescente y un policía baleados

El policía recibió un disparo en una pierna y también fue mordido por un perro pitbull. El adolescente sufrió heridas de bala en el abdomen y un brazo, y fue operado. Fiscalía investiga las circunstancias.

Foto: Subrayado. Pinar Norte, Canelones.

Foto: Subrayado. Pinar Norte, Canelones.

Un policía y un adolescente de 14 años resultaron heridos de arma de fuego durante un procedimiento policial ocurrido en la noche del lunes en Pinar Norte, Canelones.

Según informó la Jefatura de Policía, los efectivos intentaron detener la marcha de dos personas que circulaban en una moto de manera irregular. Como no acataron la voz de alto, comenzó un seguimiento que terminó en el acceso a una vivienda de la zona, ubicada en Ciudad de La Paz y Eduardo Pérez.

“Al no acatar la voz de alto, se inició un seguimiento que culminó en el acceso a una vivienda de la zona. En el lugar se produjo una situación confusa cuando desde el inmueble salió un hombre junto a un perro de raza pitbull. En circunstancias en que el animal atacó a uno de los efectivos policiales, este extrajo su arma de reglamento para repeler la agresión y se suscitaron detonaciones de arma de fuego, resultando lesionado el propio policía”, señaló la Jefatura

Puente Paysandú - Colón.
Seguí leyendo

Procesaron por trata de personas con fines de explotación sexual al hombre que se llevó de Paysandú a una adolescente de 15 años

Y agregó: “Momentos después, se constató que en el marco del mismo incidente también resultó herido un adolescente de 14 años. Ambas personas fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales para su atención médica”.

El policía sufrió una mordedura en la pierna derecha, que requirió 12 puntos de sutura, y una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la pierna izquierda. Permanece internado.

Momentos después se constató que un adolescente de 14 años también había resultado herido durante el mismo episodio. Recibió impactos de bala en el abdomen y en un brazo, fue trasladado al Hospital Pereira Rossell y sometido a una intervención quirúrgica.

La Fiscalía dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, la identificación de testigos, peritajes balísticos y la intervención de Policía Científica en la escena para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
fiesta de la chacra

Emprendedor perdió la caja en la que guardaba el dinero en una feria, una maestra lo encontró y lo devolvió
homicidio de Martín Gadea

Hombre asesinado en Piedras Blancas era profesor de kickboxing: daba clases gratuitas a niños en el barrio
JUBILADOS Y PENSIONISTAS

"Limpia pasividad": BPS ofrece préstamos para unificar deudas con la institución con tasas diferenciales
HASTA LAS 20 HORAS

Inumet emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas para varios departamentos
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Clima subtropical, así va a estar todo el verano hasta marzo", anunció Nubel Cisneros

Te puede interesar

Puente Paysandú - Colón.
CASO CAMILA EN LA JUSTICIA ARGENTINA

Procesaron por trata de personas con fines de explotación sexual al hombre que se llevó de Paysandú a una adolescente de 15 años
Foto: Subrayado.
homicidio en montevideo

Lo persiguieron en moto y lo mataron a tiros frente a la casa de su madre en Punta de Rieles
Donald Trump pierde el Congreso de Estados Unidos. Foto: Archivo AFP
ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO

Los demócratas lograron mayoría en el Congreso de Estados Unidos y Donald Trump sufre un duro golpe político

Dejá tu comentario