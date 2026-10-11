Investigan las causas de la muerte de un motociclista que cayó en la vía pública, en Trinidad

Un hombre de 29 años murió en un siniestro de tránsito ocurrido este domingo en Artigas casi Zelmar Michelini, en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores.

El Centro de Comando Unificado tomó conocimiento sobre una persona caída e inconsciente en la vía pública y al llegar constató la presencia de un motociclista caído en la calle.

Una unidad de emergencia médica móvil constató el fallecimiento del conductor.

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En la escena trabajó personal de la Seccional Primera, la Unidad de Respuesta Policial y Policía Científica.

El caso es investigado por la Fiscalía Letrada y la Policía, para poder establecer las causas del siniestro de tránsito fatal.