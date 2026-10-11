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SINIESTRO FATAL

Investigan las causas de la muerte de un motociclista que cayó en la vía pública, en Trinidad

El hombre de 29 años fue encontrado en Artigas casi Zelmar Michelini. Una unidad de emergencia médica móvil constató el fallecimiento.

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

Un hombre de 29 años murió en un siniestro de tránsito ocurrido este domingo en Artigas casi Zelmar Michelini, en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores.

El Centro de Comando Unificado tomó conocimiento sobre una persona caída e inconsciente en la vía pública y al llegar constató la presencia de un motociclista caído en la calle.

Una unidad de emergencia médica móvil constató el fallecimiento del conductor.

Accidente en ruta 6 de Canelones. Motociclista lesionado grave. Foto: Policía Caminera.
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Motociclista grave tras caer e impactar contra una rotonda en ruta 6 de Canelones

En la escena trabajó personal de la Seccional Primera, la Unidad de Respuesta Policial y Policía Científica.

El caso es investigado por la Fiscalía Letrada y la Policía, para poder establecer las causas del siniestro de tránsito fatal.

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