RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Investigan la caída de una mujer desde el balcón del piso 12 de un edificio de Punta del Este

El hecho ocurrió próximo a la parada 10 de la playa Brava. La víctima fue trasladada y diagnosticada con lesiones en columna, hígado y bazo.

maldonado-costa-punta-del-este-verano-precios

La Policía de Maldonado investiga la caída de una mujer de un 12º piso de un edificio de Punta del Este, que ocurrió en la tarde de este lunes. El caso es investigado como un posible intento de suicidio, informó la vocera de la Jefatura de Maldonado, Silvia Juncal.

La Policía llegó al lugar tras recibir una llamada que informaba de una mujer que había caído desde un balcón. Una vez allí, la encontraron tendida en el césped, consciente, y fue identificada como una mujer mayor de edad que "manifestó su intención de autoeliminarse".

El edificio donde se encontraba la mujer está ubicado próximo a la parada 10 de la playa Brava. Fue trasladada desde allí a un centro asistencial, donde le diagnosticaron traumatismos, con lesiones a nivel de columna, hígado y bazo.

ciclon extratropical: vientos de 98 km/h en punta del este, 900 arboles caidos y 24 mil usuarios sin luz
Seguí leyendo

Ciclón extratropical: vientos de 98 km/h en Punta del Este, 900 árboles caídos y 24 mil usuarios sin luz

La Policía de Maldonado investiga el hecho y trabajó en el lugar Científica.

Temas de la nota

Lo más visto

Un niño de 6 años fue apuñalado en el abdomen por una mujer que terminó condenada en Tacuarembó
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Un niño de 6 años fue apuñalado en el abdomen por una mujer que terminó condenada en Tacuarembó
LA PAZ, canelones

Iba en auto, lo perseguían en una moto, perdió el dominio e intentó huir a pie pero le dispararon y lo mataron
MONTEVIDEO

Mataron a un joven de 19 años e hirieron a otro de gravedad en una balacera en el barrio Cerro
MALDONADO

Investigan la caída de una mujer desde el balcón del piso 12 de un edificio de Punta del Este
la blanqueada

Incidentes en la previa de River Plate–Millonarios: un hincha baleado en zona del Parque Central

Te puede interesar

Realizan controles en la frontera con turistas para detectar y atender posibles casos de sarampión video
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Realizan controles en la frontera con turistas para detectar y atender posibles casos de sarampión
Foto: Subrayado. Trinidad, Flores.
flores

Investigan posible homicidio en Trinidad: la víctima fue un comerciante de 70 años y hay un detenido
Foto: @Uruguay en X. Selección uruguaya. video
Selección uruguaya

Uruguay eligió Playa del Carmen como sede en el Mundial 2026 y espera aprobación de FIFA

Dejá tu comentario