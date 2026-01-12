Investigan la caída de una mujer desde el balcón del piso 12 de un edificio de Punta del Este

La Policía de Maldonado investiga la caída de una mujer de un 12º piso de un edificio de Punta del Este, que ocurrió en la tarde de este lunes. El caso es investigado como un posible intento de suicidio, informó la vocera de la Jefatura de Maldonado, Silvia Juncal.

La Policía llegó al lugar tras recibir una llamada que informaba de una mujer que había caído desde un balcón. Una vez allí, la encontraron tendida en el césped, consciente, y fue identificada como una mujer mayor de edad que "manifestó su intención de autoeliminarse".

El edificio donde se encontraba la mujer está ubicado próximo a la parada 10 de la playa Brava. Fue trasladada desde allí a un centro asistencial, donde le diagnosticaron traumatismos, con lesiones a nivel de columna, hígado y bazo.

La Policía de Maldonado investiga el hecho y trabajó en el lugar Científica.

