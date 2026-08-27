La Policía de Salto realizó varios allanamientos este miércoles, en el marcos de la investigación por el homicidio de un hombre de 36 años.
Investigan homicidio en Salto: la Policía detuvo a cinco personas en allanamientos y quedaron en libertad tras declarar
El homicidio ocurrió el lunes por la noche, cuando delincuentes llamaron a la víctima a la puerta de la casa y le dispararon.
Hubo cinco detenidos y dos armas incautadas, una glock 9 mm requerida por la Jefatura de Montevideo y otro revólver que presumen fue utilizado en varios hechos delictivos.
Además, incautaron una moto que, presumen, fue en la que se trasladaron los asesinos la noche del crimen, perpetrado en la puerta de la casa de la víctima.
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El vehículo también tenía requisitoria por hurto.
Entre los cinco detenidos había dos menores de edad. Todos prestaron declaraciones ante la Fiscalía y quedaron en libertad.
La Policía sigue trabajando para reunir más elementos que permita aclarar el crimen, que ocurrió el lunes 24 por la noche.
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