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CRIMEN DEL 24 DE JULIO

Imputaron a dos hombres y una mujer por la muerte de un niño de 12 años en las canteras del Parque Rodó

El homicidio ocurrió en la madrugada del 24 de julio en un ataque a tiros que dejó a cuatro mayores y un adolescente de 14 años baleados.

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Foto: Subrayado. 

Dos hombres y una mujer fueron imputados este jueves por el homicidio del niño de 12 años, en un ataque a tiros ocurrido en la madrugada del 24 de julio en las canteras del Parque Rodó. Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva hasta el 23 de enero de 2027.

El miércoles, investigadores del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos de la Policía Nacional realizaron ocho allanamientos en Maroñas, con el apoyo de la Dirección de Investigaciones, la Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) y Policía Científica.

Tras el análisis de la información recolectada y las tareas de investigación y vigilancia, la Policía logró establecer al menos la participación de seis personas en el ataque a tiros, ocurrido en inmediaciones de la rambla Presidente Wilson y Sarmiento, donde además del niño fallecido, cuatro mayores y un adolescente de 14 años resultaron baleados.

Foto: Subrayado. Allanamientos en La Chancha en fin de aclarar el quíntuple homicidio de julio en El Monarca.
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Con las correspondientes órdenes de captura, los investigadores realizaron los allanamientos y detuvieron a cinco hombres y una mujer. Además, incautaron una pistola, un revólver y dos rifles, vainas, municiones y dos autos, que serán periciados por Científica.

A pedido de la fiscal de Homicidios de 1º turno, Sabrina Flores, la Justicia Penal dispuso la imputación de un hombre de 20 años por homicidio muy especialmente agravado por el concurso en calidad de coautor. Además, un hombre y una mujer fueron imputados por el mismo delito, pero como cómplices.

En tanto, se dispuso el cese detención con respecto a los otros tres detenidos en los operativos.

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