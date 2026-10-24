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Investigan hallazgo de restos humanos, dos piernas, en planta de residuos de Felipe Cardoso

Una persona que estaba en el lugar alertó a la Policía del hallazgo de restos humanos, que tienen la apariencia de dos piernas. Policía Científica realiza las pericias.

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La Policía investiga lo que parece ser el hallazgo de restos humanos en la planta de tratamiento de residuos de Felipe Cardoso.

Según informó este sábado la Jefatura de Policía de Montevideo, “un hurgador que se encontraba en el lugar vio dos extremidades inferiores que sobresalían de una acumulación de residuos, por lo que se dio aviso a la Policía”.

El hallazgo ocurrió en horas de la mañana, y según la información primaria, los efectivos que acudieron al lugar “constataron la presencia de estructuras de apariencia compatible con extremidades humanas, parcialmente cubiertas por los residuos”.

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“En el lugar trabajaron efectivos policiales y Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias del hallazgo”, finaliza el informe policial primario.

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