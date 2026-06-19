Investigan a Bolsonaro tras confiscación de arma de su propiedad a miembro de equipo de seguridad

Un juez de la corte suprema brasileña autorizó este viernes que la Policía interrogue la semana próxima al expresidente Jair Bolsonaro tras la confiscación de una pistola de su propiedad a un miembro de su equipo de seguridad.

Agentes de policía retuvieron en un control de vehículos en Brasilia el lunes una pistola Glock calibre nueve milímetros con cargador registrada a nombre del exmandatario.

De acuerdo con la decisión del juez Alexandre de Moraes, a la que accedió la AFP, Bolsonaro, de 71 años, será interrogado en su domicilio el próximo martes.

Bolsonaro cumple una condena de 27 años por un intento de golpe tras su derrota por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios de 2022.

Desde marzo se encuentra en prisión domiciliaria para recuperarse de una neumonía, una medida que se revisará a los 90 días, que se cumplen la próxima semana.

El hombre que portaba el arma, que se presentó como integrante del equipo de seguridad oficial de Bolsonaro, dijo que pertenecía al expresidente y que la llevaba a reparar.

Los abogados de Bolsonaro explicaron al tribunal que la pistola estaba legalmente registrada a su nombre y se guardaba en su residencia.

La defensa alegó que el equipo de seguridad de Bolsonaro retiró la pieza de percusión del arma sin conocimiento del expresidente, para inutilizarla, debido a las medicaciones psiquiátricas "que podrían afectar su cognición", según el documento entregado a la corte, consultado por la AFP.

Agregó que Bolsonaro detectó una falla en el mecanismo y entregó el arma a un suboficial del ejército para que la revisara.

Los abogados negaron que el episodio tuviera relación con la proximidad del vencimiento del arresto domiciliario.

El expresidente ya había estado en prisión domiciliaria, pero en noviembre fue encarcelado por quemar su tobillera de monitoreo con un soldador, lo que la corte interpretó como un intento de fuga.

Los abogados dijeron en aquel momento que el incidente se debió a una "confusión mental" debido a los medicamentos.