Investigadora por María Dolores recibió al presidente de Colonización; para el Frente Amplio "no hay nada nuevo"

La comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores sesionó este lunes por segunda vez en Diputados y recibió al presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Alejandro Henry.

Henry respondió a algunas de las interrogantes planteadas por los legisladores principalmente de la oposición y otras de las inquietudes las llevó para remitir la respuesta a la brevedad por escrito.

El vicepresidente de la comisión, el colorado Carlos Rydström, aseguró que las respuestas de Henry aportaron "cosas reiteradas, que se han dicho una y otra vez", como "la importancia estratégica" o "cuestiones más conceptuales" que no resuelven los principales puntos planteados por la oposición en el marco de la comisión investigadora.

Rydström se refirió a la justificación de la compra y del precio pagado por Colonización, 32 millones y medio de dólares, y la oportunidad del negocio. "Tenemos enormes dudas de cómo fue el proceso de tasación, de qué tan bien se puede tasar un sistema de riego de casi 3 millones de dólares mirando por fotos e imágenes satelitales", indicó.

El legislador colorado dijo que "hubo una obstinación política de querer comprar esta estancia a como dé lugar y después tratar de hacer encajar en el procedimiento todos los demás pasos".

La oposición también presentó una lista preliminar de convocatorias a la investigadora. Entre las citaciones, figuran la del expresidente de Colonización Eduardo Viera, así como desde la Universidad del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) y de la Universidad de la República (Udelar), y el técnico de riego que determinó el precio del sistema con que cuenta la estancia.

Desde el oficialismo, el diputado del Frente Amplio, Gabriel Tinaglini, aseguró que no hay temas nuevos y que el motivo de la compra y el funcionamiento de la estancia ya fueron aclarados. "Repasando las preguntas que hicieron, si uno ha seguido esto de cerca, esas respuestas ya están dadas más de una vez en las diferentes instancias", afirmó.

Tinaglini entiende que se debe convocar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), al Instituto Nacional de la Leche (INALE) y a las gremiales agropecuarias.

TINAGLINI MARIA DOLORES

Por su parte, el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Alejandro Henry, destacó los términos del intercambio que tuvo este lunes con los diputados. "Entendemos que si está todo en la Justicia ya, como que este paso es un poco de más", afirmó.

Henry aseguró que el instituto está de puertas abiertas a dar a conocer sus proyectos y por qué los realiza. Además, sostuvo que hay procesos internos de funcionamiento dentro del instituto que son complejos y con cierta dificultad para entenderlos.

Destacó que en ocho meses de funcionamiento del emprendimiento en María Dolores los productores están recibiendo los granos.