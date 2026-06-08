Investigadora por María Dolores: oposición reafirma denuncias, FA dice que no hubo ilicitud y para CA fue "show político"

Finalizó el trabajo de la comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores de 4.400 hectáreas en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC).

El diputado del Partido Colorado, Carlos Rydstrom, indicó que fue un proceso de tres meses en el que se intentó esclarecer el procedimiento de la adquisición y que durante el mismo se reafirmaron algunas de las denuncias planteadas por la oposición.

Rydstrom sostuvo que proceso permitió abrir la discusión a otros temas considerados relevantes como el funcionamiento del INC y las necesidades de la lechería en el país, que deben seguir en el centro de la atención parlamentaria.

Desde el oficialismo, el diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, aseguró que se debe dar tranquilidad a los colonos y a la población que la compra de la estancia estuvo enmarcada dentro de los programas y las prioridades del gobierno.

Valdomir destacó que en lo que va del actual período el INC ya lleva adquiridas más de 10.600 hectáreas en cumplimiento con un compromiso de campaña. Para el frenteamplista, del resultado de la investigación "ha quedado claro que no se cometió ninguna ilicitud" y que "la compra fue ajustada a derecho".

OFICIALISMO MARIA DOLORES-

El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, afirmó que la comisión investigadora por María Dolores fue "un show político" y que finalizado el proceso no se encontró nada. "No hay ningún elemento que sea importante para llevar a la justicia", aseguró.

Perrone dijo que no se pudo comprobar sobreprecio en la compra de la estancia y que fue una promesa de campaña del Frente Amplio. El cabildante sostuvo que no tuvo claro los elementos de la investigadora y que con la denuncia penal no ha pasado nada.