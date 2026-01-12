Investigador sobre origen de Carlos Gardel explicó de qué trata el documento que podría confirmar que es uruguayo

Un registro original del Consulado de Uruguay en Buenos Aires, fechado en 1920, reafirma la nacionalidad uruguaya de Carlos Gardel .

Carlos Arezo, investigador y defensor del origen uruguayo de “El Mago”, señaló que la fecha del documento es el 8 de octubre de 1920 y explicó de qué trata.

Carlos Gardel hizo un trámite "en base a una ley uruguaya que permitió a los indocumentados uruguayos en el extranjero a regularizar su situación mediante la presentación personal en el Consultado del extranjero, con dos testigos, declarando ser uruguayo, y entonces ahí de esa manera se inscribía en un registro de matrícula de nacimiento y de ahí pasaba a certificarse su nacionalidad".

Seguí leyendo Un ahogamiento fatal y tres no fatales en menores en lo que va de 2026; supervisión de adultos "es fundamental"

El músico fue al Consulado con dos testigos uruguayos y "declaró que había nacido el 11 de diciembre de 1887 y era hijo de Carlos y María, ambos fallecidos, y que había nacido en la Segunda Sección Judicial del departamento de Tacuarembó".

"Ahora aparece en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, en un libro que tiene más de 100 inscripciones, y que justamente aparece el original de ese documento que en definitiva, en base a la ley, sirve de prueba supletoria de estado civil. Tiene el mismo valor que una partida de nacimiento que emite el registro cívico nacional".