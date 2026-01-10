El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) extendió la doble advertencia naranja y amarilla por vientos muy fuertes y persistentes.
Inumet mantiene la doble advertencia naranja y amarilla por vientos muy fuertes y persistentes hasta este domingo
En parte de la costa de Maldonado y Canelones se prevén vientos sostenidos e intensos de hasta 100 km/h. En tanto, en Montevideo, parte de Rocha, Lavalleja, Florida y el resto de Canelones se esperan rachas de hasta 80 km/h.
Se prevén vientos sostenidos e intensos de entre 40-70 km/h con rachas de hasta 100 km/h del SE en las siguientes localidades:
- Canelones: Atlántida, Ciudad de la Costa, El Pinar, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Marindia, Neptunia, Parque del Plata, Pinamar - Pinepark, Salinas, San Luis y Soca.
- Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.
En tanto, se pronostican vientos sostenidos e intensos de entre 40-60 km/h con rachas de hasta 80 km/h del SE, para:
Seguí leyendo
Inumet actualizó la doble advertencia por vientos muy fuertes y persistentes vigente para varios departamentos
- Canelones: Aguas Corrientes, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Colonia Nicolich, Empalme Olmos, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Paz, Las Piedras, Los Cerrillos, Migues, Montes, Pando, Paso Carrasco, Progreso, Ruta 74, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.
- Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo y San Gabriel.
- Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.
- Maldonado: Aiguá y El Edén.
- Montevideo: Todo el departamento.
- Rocha: 19 de Abril, Arachania, Cabo Polonio, La Paloma, La Pedrera, Puente Valizas, Puerto de los Botes y Rocha.
- San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.
Temas de la nota
Lo más visto
FRENTE A LAGUNA ESCONDIDA
Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en playa de José Ignacio; estaban en una zona sin guardavidas
METEOROLOGÍA
Inumet elevó a naranja y extendió hasta las 16 horas la advertencia por vientos muy fuertes y persistentes
BOLETÍN PLUVIOMÉTRICO
Lluvias caídas en las últimas 24 horas: la máxima nacional fue en Laguna Merín con 105 milímetros
PROCEDIMIENTO
Aduanas incautó un vehículo y mercadería de contrabando por más de $3.200.000 en la Interbalnearia y la ruta 34
Gems Education Global Teacher Prize 2026
Dejá tu comentario