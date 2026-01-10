NUEVO INFORME DE METEOROLOGÍA

Inumet mantiene la doble advertencia naranja y amarilla por vientos muy fuertes y persistentes hasta este domingo

En parte de la costa de Maldonado y Canelones se prevén vientos sostenidos e intensos de hasta 100 km/h. En tanto, en Montevideo, parte de Rocha, Lavalleja, Florida y el resto de Canelones se esperan rachas de hasta 80 km/h.