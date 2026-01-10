El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) elevó a naranja y extendió hasta las 16 horas la advertencia por vientos muy fuertes y persistentes.

Se prevén vientos sostenidos e intensos de entre 40-70 km/h con rachas de hasta 100 km/h del sureste, indica el informe.

La advertencia naranja afectará las siguientes localidades:

Canelones: Atlántida, El Pinar, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Marindia, Neptunia, Parque del Plata, Pinamar - Pinepark, Salinas, San Luis y Soca.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Rocha: Arachania, La Paloma y La Pedrera. En tanto, se mantiene una advertencia amarilla por el mismo fenómeno, pero con vientos sostenidos e intensos de entre 40-60 km/h con rachas de hasta 85 km/h, para las siguientes localidades: Canelones: Aguas Corrientes, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, Empalme Olmos, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Paz, Las Piedras, Los Cerrillos, Migues, Montes, Pando, Paso Carrasco, Progreso, Ruta 74, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Colonia: Colonia Valdense, El Semillero, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos y Santa Ana.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, Mendoza, Mendoza Chico y San Gabriel.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Mariscala, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: Aiguá, El Edén, Los Talas y Nueva Carrara.

Montevideo: Todo el departamento.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes y Rocha.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.