Inumet cesó la advertencia meteorológica que había emitido por lluvias abundantes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó la advertencia meteorológica que mantenía vigente para gran parte del país por persistencia de lluvias abundantes.
"Las condiciones que ameritaron la emisión de la advertencia meteorológica han mejorado en forma temporaria", dijo Inumet.
"Las condiciones que ameritaron la emisión de la advertencia meteorológica han mejorado en forma temporaria. Sugerimos estar atentos a próximas emisiones de alertas meteorológicas", señaló el organismo.
