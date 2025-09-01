RECIBÍ EL NEWSLETTER
uruguay sin advertencias

Inumet cesó la advertencia meteorológica que había emitido por lluvias abundantes

"Las condiciones que ameritaron la emisión de la advertencia meteorológica han mejorado en forma temporaria", dijo Inumet.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó la advertencia meteorológica que mantenía vigente para gran parte del país por persistencia de lluvias abundantes.

"Las condiciones que ameritaron la emisión de la advertencia meteorológica han mejorado en forma temporaria. Sugerimos estar atentos a próximas emisiones de alertas meteorológicas", señaló el organismo.

fin de semana con lluvias y tormentas desde el sabado de tarde; el informe de nubel cisneros
Fin de semana con lluvias y tormentas desde el sábado de tarde; el informe de Nubel Cisneros
