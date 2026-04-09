Interpelación al ministro Carlos Negro por el plan de seguridad: oposición cuestiona al gobierno y pide explicaciones

Este jueves se realiza en el Senado la interpelación al ministro del Interior Carlos Negro por el plan de seguridad nacional que presentó junto al presidente Yamandú Orsi a fines de marzo.

La oposición cuestiona al gobierno por el contenido del plan y por haberse tomado un año para su elaboración, cuando la seguridad es el principal tema de preocupación de la población, según indican todas las encuestas de opinión pública.

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry será quien interpele al ministro, que luego dará sus explicaciones. De ahí en adelante se abrirá el debate entre oficialismo y oposición sobre la seguridad, el combate a la delincuencias, las cifras de delitos, narcotráfico y crimen organizado.

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En este sentido también se planteará como tema clave la situación en las cárceles, con más de 16.000 personas privadas de libertad. El gobierno planteó la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad en predios a definir.

En cuanto a las cifras de delitos, la oposición defiende la gestión durante el gobierno de Lacalle Pou y destaca que allí se revirtió la tendencia al alza de todos los delitos, al tiempo que se estabilizó y logró bajar la cantidad de homicidios.

Marcan también que el actual gobierno continuó las políticas de seguridad del anterior período, lo que se refleja en la permanencia de jerarcas policiales en áreas claves.

Por su parte, el ministro Negro ha dicho que en un año de gestión logró mejores resultados que en todo el período anterior con un cambio de enfoque en la política de seguridad, que ahora se resume en un plan que tiene como horizonte de aplicación un período de 10 años.