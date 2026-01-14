RECIBÍ EL NEWSLETTER
RIVERA

Interceptan e incautan seis camionetas con contrabando: cuatro iban a alta velocidad y hubo persecución

El operativo se llevó a cabo en tres controles, dos en ruta 27 y otro en un camino próximo a ruta 5. Varios de los implicados huyeron a pie por los campos y hay dos detenidos.

camionetas-incautadas-en-rivera

El operativo se realizó en tres controles. El primero, en la mañana del martes, se dio cuando cuatro camionetas que circulaban a alta velocidad, al visualizar a efectivos policiales a la altura del kilómetro 19, emprendieron la fuga. Ingresaron por un camino vecinal y fueron encontradas sin ocupantes pero con la mercadería de contrabando, empantanadas. Los conductores se habían fugado a pie hacia un campo.

Por la misma ruta, en el kilómetro 28, otra camioneta que percibió la presencia policial intentó evadirlos, ingresando por otro camino rural, hubo una nueva persecución que terminó cuando estalló un neumático del vehículo en infracción. El conductor, de 37 años, intentó huir a pie, pero fue atrapado.

condenado por contrabando hombre detenido en operativo nocturno con mas de 3 millones de pesos en cigarrillos
La sexta camioneta fue visualizada en camino Churchill y camino Churchill Viejo. En este caso, la conductora, de 36 años, se detuvo ante el control policial. Llevaba comestibles escondidos debajo de un cargamento de sandías.

Cinco de los vehículos tenían matrícula uruguaya y el sexto brasileña.

