Un espectacular vuelco ocurrió a las diez de la mañana de este jueves en el barrio Conciliación, Montevideo. El conductor de un auto que circulaba por Camino Lecocq quiso rebasar a un ómnibus por esa calle que es doble mano, despistó y volcó.
Intentó rebasar a un ómnibus por Camino Lecocq, despistó y terminó volcado en una cuneta
Tras despistar, el conductor del auto chocó contra mercadería de una barraca que estaba sobre la vereda y se incrustó en una cuneta. Él sufrió lesiones leves, mientras que su acompañante resultó con heridas de mayor entidad.
Quien conducía era un joven de 25 años. Al despistar chocó materiales de una barraca que están sobre la vereda y terminó incrustado contra una cuneta.
Él sufrió lesiones leves pero su acompañante fue trasladado a un centro médico con lesiones de más entidad. Sufrió politraumatismos, dijeron fuentes del caso a Subrayado.
El auto es un Chevrolet Onix sedán; se dirigía en dirección a Camino Ariel. No hubo otros vehículos involucrados.
