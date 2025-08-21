Intentó rebasar a un ómnibus por Camino Lecocq, despistó y terminó volcado en una cuneta

Auto volcado en Camino Lecocq, Conciliación. Foto: Subrayado. Auto volcado en Camino Lecocq, Conciliación.

Un espectacular vuelco ocurrió a las diez de la mañana de este jueves en el barrio Conciliación, Montevideo. El conductor de un auto que circulaba por Camino Lecocq quiso rebasar a un ómnibus por esa calle que es doble mano, despistó y volcó.

Quien conducía era un joven de 25 años. Al despistar chocó materiales de una barraca que están sobre la vereda y terminó incrustado contra una cuneta.

Él sufrió lesiones leves pero su acompañante fue trasladado a un centro médico con lesiones de más entidad. Sufrió politraumatismos, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

El auto es un Chevrolet Onix sedán; se dirigía en dirección a Camino Ariel. No hubo otros vehículos involucrados.

Temas de la nota Camino Lecocq

Conciliación