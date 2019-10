Intendente Carlos Moreira: "Estoy tranquilo, soy absolutamente inocente"

Al salir de la sede judicial dijo que presentó "pruebas documentales".

Consultado sobre la posibilidad de que él iniciara alguna acción legal, señaló que lo está evaluando.

"En este momento es muy prematuro porque es la primera declaración que presto en Fiscalía y presentamos una serie de pruebas hoy que quedan a consideración de la fiscal".

"Estoy tranquilo, soy absolutamente inocente, claro que me siento tranquilo".

"Estamos evaluando todas las posiblidades, es muy prematuro hoy decir algo y máxime que son trámites reservados y yo confío plenamente en la Justicia así que vamos a ver el camino que vamos a seguir".

Moreira señaló además que realizaron peritaje de los audios.

Consultado sobre la posibilidad de volver a integrar el Partido Nacional dijo que "no he evaluado esa posibilidad, ahora estoy haciendo uso de la legítima defensa y estoy muy tranquilo porque mi comportamiento no se ha apartado nunca de la legalidad y la moralidad".

"No he hablado más con la fórmula presidencial. Presenté renuncia al otro día a mi lugar en la lista y al Partido Nacional", concluyó.

Esta mañana trascendió que Moreira se postulará para la reelección en las municipales de mayo 2020.