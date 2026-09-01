Intendencia de Montevideo lanzó llamado para ocupar 32 locales vacantes del paseo de compras Techitos Verdes

La Intendencia de Montevideo (IMM) lanzó un llamado para ocupar lugares vacantes en el paseo comercial Techitos Verdes. El director de Desarrollo Económico, Camilo Benítez, destacó la oportunidad para completar los locales que actualmente están vacíos en el icónico paseo de compras de la capital.

Techitos Verdes tiene una capacidad máxima de 96 locales comerciales, de los cuales 32 están cerrados. "Un tercio está cerrado. Creemos que con esta amplitud de rubros y de forma que estamos haciendo el llamado creemos que se va a poder llenar completamente", afirmó.

Los rubros son: golosinas y snacks; sábanas, acolchados y toallas; perfumería; fantasías, duendes y hadas; bijouterie; artículos de bazar; mates, bombillas, termos y materas; ropa de fiesta y eventos, disfraces; juguetería; artículos electrónicos; calzado; cerrajería; artículos de iluminación; cuadros, pinturas, marcos y retratos; artículos de madera; comida y accesorios para mascotas; grow; flores, plantas y macetas; artículos de limpieza; tarot y similares; inciensos, aromatizadores y similares; libros, revistas, cómics y libretas; artículos de cuero.

El gerente de Economía local de la IMM, Nicolás Echevarría, indicó que los interesados deben cumplir requisitos, como estar formalizados con inscripción en DGI y BPS, certificado de antecedentes judiciales, carné de salud vigente y cédula de identidad. La inscripción se realiza a través de un formulario en la web de la IMM hasta el 15 de setiembre. Quien tenga un permiso formal, como un feriante, y quiera aplicar para Techitos Verdes, deberá dejar la feria.

La asociación civil Techitos Verdes valoró positivamente la iniciativa de la comuna, ya que los comerciantes habían pedido que se otorgaran los lugares disponibles, dijo su representante, Fernando López. "Es el primer paso para reactivar la feria", sostuvo.

Desde la asociación, creen que si se llenaran los locales con los rubros específicos que faltan eso hará más atractivo el paseo e impactará en las ventas. En un futuro, se proyecto una plaza de comidas con un espacio para la organización de espectáculos.