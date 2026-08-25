Bergara estimó que en primer semestre de 2027 se lancen las licitaciones del proyecto de transporte metropolitano

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió al plan de transporte metropolitano y los avances del mismo. Las licitaciones se lanzarán en el primer semestre de 2027.

El jerarca expresó que se han realizado diversos estudios y fijó fechas para el llamado a licitación. Si bien la intendencia otorga los permisos para la realización de la obra, el Ministerio de Transporte y Presidencia analizaron otras opciones, como por ejemplo, la de un túnel debajo de 18 de Julio.

El proyecto busca priorizar el transporte colectivo a través de la construcción de carriles preferenciales por los que circularán ómnibus biarticulados, conocidos como buses de tránsito rápido.

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Bergara destacó el protagonismo central del plan de transporte y movilidad metropolitana para agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial. Así como la asignación del diseño conceptual y se encamina a la asignación del proyecto ejecutivo, con los detalles para poder hacer las principales licitaciones. El objetivo es que los llamados más relevantes del proyecto se lancen en el primer semestre de 2027.

En esta primera etapa, la transformación del sistema de transporte metropolitano contempla la creación de dos troncales. La línea A, irá desde Zonamérica, por Camino Maldonado y avenida 8 de Octubre. La línea B, lo hará desde El Pinar por avenida Giannattasio y avenida Italia.

Ambas líneas confluyen en un nodo de intercambio subterráneo ubicado en Tres Cruces. Desde allí, circularán por la avenida 18 de Julio hasta Plaza Independencia, completando con un circuito dentro de Ciudad Vieja.

Los ómnibus tienen una capacidad para transportar entre 170 y 220 personas y permitirán reducir a 11 minutos el trayecto desde la Plaza Independencia hasta Tres Cruces.

En la avenida 18 de Julio habrá seis paradas a lo largo de la avenida principal, desde la salida del ómnibus del intercambiador de Tres Cruces hasta la Plaza Independencia.

Esta propuesta cuenta con una ciclovía y una línea para autos privados en una dirección y en otra hasta Ejido, punto en que la dirección hacia la Ciudad Vieja se mueve hacia Colonia, pasando a tener un solo carril para automóvil.