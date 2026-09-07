Intendencia de Montevideo inició obras de saneamiento en 8 de Octubre; trabajos se extenderán por tres meses

La Intendencia de Montevideo comenzó este lunes las obras de reparación y modernización del colector de saneamiento en la avenida 8 de Octubre, entre Alférez Real y José de Béjar.

Los trabajos forman parte del plan de saneamiento urbano y buscan sustituir los tramos de la red que presentan mayor deterioro.

Para las tareas, se utilizará la tecnología denominada “liner”, que permite reparar las tuberías desde el interior, sin necesidad de romper el pavimento ni realizar grandes zanjas.

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La técnica consiste en colocar una manga flexible dentro de la tubería existente, que luego se endurece y forma un nuevo conducto.

Según la intendencia, esta solución permitirá extender la vida útil del sistema por unos 50 años y reducir las molestias durante las obras.

Los trabajos se extenderán por aproximadamente tres meses y habrá afectaciones en la circulación de la zona.