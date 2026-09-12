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    hogares sustentables

    Intendencia de Montevideo entregó contenedores a cinco cooperativas de Mercado Modelo y Cerrito

    Esta entrega comprende a 121 hogares, implica que cinco contenedores sean retirados de la vía pública y uno sea reubicado.

    entrega contenedores

    En el marco del Programa Hogares Sustentables, en la mañana de este sábado, la Intendencia de Montevideo realizó una nueva entrega de contenedores intraprediales y composteras en complejos habitacionales de cinco cooperativas de los barrios Mercado Modelo, Bolivar y Cerrito.

    Esta entrega comprende a 121 hogares, implica que cinco contenedores sean retirados de la vía pública y uno sea reubicado.

    En la entrega participó el director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou que brindó una charla informativa sobre el uso de los contenedores y las composteras.

    La recolección de los contenedores intraprediales tienen definidos los días y horarios en que serán levantados por la Intendencia de Montevideo en esas zonas.

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