En el marco del Programa Hogares Sustentables, en la mañana de este sábado, la Intendencia de Montevideo realizó una nueva entrega de contenedores intraprediales y composteras en complejos habitacionales de cinco cooperativas de los barrios Mercado Modelo, Bolivar y Cerrito.
Intendencia de Montevideo entregó contenedores a cinco cooperativas de Mercado Modelo y Cerrito
Esta entrega comprende a 121 hogares, implica que cinco contenedores sean retirados de la vía pública y uno sea reubicado.
Esta entrega comprende a 121 hogares, implica que cinco contenedores sean retirados de la vía pública y uno sea reubicado.
En la entrega participó el director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou que brindó una charla informativa sobre el uso de los contenedores y las composteras.
La recolección de los contenedores intraprediales tienen definidos los días y horarios en que serán levantados por la Intendencia de Montevideo en esas zonas.
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