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a partir del lunes

Intendencia de Montevideo aumentará cámaras para controlar uso correcto de contenedores de residuos

La Intendencia de Montevideo entregó más de 400 contenedores intradomiciliarios y composteras en cooperativas de Belvedere, y prevé invertir U$S60 millones en limpieza y gestión ambiental en el quinquenio.

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La Intendencia de Montevideo entregó más de 400 contenedores a vecinos del barrio Belvedere este sábado en el marco del Programa Hogares Sustentables.

Se estima que al cierre del período la gestión tiene previsto superar las 400 mil familias abarcadas con el servicio intradomiciliario e intrapredial en el departamento.

El director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, recordó que el 30% de materiales que genera, en promedio cada persona, son reciclables, lo por lo que si ese material se clasifica, permitiría disminuir en un tercio los residuos que van al contenedor intradomiciliario.

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Además desde la dirección de desarrollo ambiental afirmaron que el cumplimiento de los objetivos de gestión en este periodo deberá ir acompañados con educación, prevención y sanciones para los que no cumplan con las normas de limpiezas.

A partir del lunes 4 de mayo comenzará a aplicar un nuevo plan de fiscalización para controlar el correcto uso de los contenedores de residuos.

Hoy en día hay 30 cámaras funcionando en basurales, Herou dijo que está previsto instalar más cámaras de seguridad, rotarlas, controlar con inspectores y aplicar multas a aquellos que arrojan basura en lugares no permitidos. Las multas pueden llegar a las 350 UR.

HEROU MULTAS CAMARAS

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