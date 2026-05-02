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En primer cuatrimestre del año Intendencia incautó más de 800 motos con foco en picadas ilegales

La comuna también elevó a la Junta Departamental un proyecto de decreto que establece condiciones más estrictas para el retiro de vehículos incautados en operativos vinculados a picadas.

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La Intendencia de Montevideo, en coordinación con el Ministerio del Interior, llevó adelante durante el primer cuatrimestre del año distintos operativos de control semanales, para fiscalizar motocicletas y otros vehículos en infracción en distintos puntos de la ciudad.

Los controles se realizaron tanto de día como de noche, con especial énfasis en las denominadas picadas ilegales, que se concentran principalmente los días jueves, viernes y sábado.

Como resultado, en lo que va de 2026 se incautaron 811 motos, muchas de ellas sin documentación reglamentaria, las cuales fueron enviadas a depósito y serán posteriormente destruidas. Además fueron incautados 208 automóviles.

la intendencia y el ministerio del interior incautaron 27 motos el fin de semana y registraron mas de 500 infracciones
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La Intendencia y el Ministerio del Interior incautaron 27 motos el fin de semana y registraron más de 500 infracciones

Las infracciones más frecuentes detectadas incluyen la falta de permiso de conducir, ausencia de matrícula, falta de casco, espejos o elementos reflectivos, cubiertas en mal estado, matrículas adulteradas y modificaciones mecánicas no autorizadas.

También se registraron casos de conducción imprudente, exceso de velocidad y generación de ruidos molestos.

La Intendencia también elevó a la Junta Departamental un proyecto de decreto que establece condiciones más estrictas para el retiro de vehículos incautados en operativos vinculados a picadas. Entre otras disposiciones, se exigirá que las personas propietarias regularicen su situación y cancelen todas las deudas y multas pendientes, sin posibilidad de acogerse a convenios de pago para recuperar el vehículo.

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