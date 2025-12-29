Intendencia de Maldonado advierte por presencia de noctilucas en playas y emite recomendaciones

La Intendencia de Maldonado insta a la población a tomar precauciones frente a la presencia de noctilucas en la costa del departamento.

El fenómeno que viene observándose en las aguas del principal balneario, fue alertado por la Dirección de Medioambiente de la comuna. Si bien recordó que estos microorganismos son habituales en el mar, realizó recomendaciones.

Las mismas refieren a que las personas deben evitar bañarse en zonas donde las noctilucas estén concentradas o ante la presencia de manchas compactas en el agua con tonos marrones, rojizos o verdosos.

Además, aconseja ducharse inmediatamente con agua dulce luego del contacto con alguna floración de microorganismos acuáticos y sobre todo, la precaución a los más vulnerables: niños, personas alérgicas, que padezcan asma o afecciones cutáneas. En todos los casos, exhortan a consultar al médico.

"Siempre estar atentos a los avisos oficiales o presencia de banderas sanitarias en el puesto de guardavidas", indica el comunicado.

La intendencia continúa monitoreando la situación en las aguas del departamento.