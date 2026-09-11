Intendencia inicia una revisión al plan de ordenamiento territorial de Montevideo

Las autoridades de la Intendencia de Montevideo inician una revisión del plan de ordenamiento territorial que tiene casi 30 años.

"Es una necesidad que tiene Montevideo de revisar su plan de ordenamiento territorial, que es de 1998, próximo a cumplir 30 años, en una ciudad y un departamento que durante todo este tiempo ha ido evolucionando, cambiando, han surgido nuevas realidades, nuevas dinámicas", explicó María José Iglesias, directora de Planificación, sobre el por qué de esta revisión.