Intendencia espera para primeros días de febrero informe final sobre cateos realizados en 18 de Julio

Esta semana, la Intendencia de Montevideo (IMM) tendrá el informe final sobre los cateos realizados en 18 de Julio . Los estudios fueron enviados a Argentina y con esa información se podría confirmar la posibilidad de soterrar esta avenida y realizar modificaciones en el transporte del área metropolitana.

"Tenemos una información preliminar, que ya le estamos enviando algunas sugerencias de corrección y aclaraciones. Entendemos que para la semana que viene vamos a tener el informe final", dijo Germán Benítez, director de Movilidad de la IMM.

Este informe es supervisado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia. "Nuestra intención es para comienzo de febrero tener el informe definitivo de los cateos", sostuvo.

Luego, deberá definirse el proyecto. "Todas las alternativas están abiertas, todas tienen pros y contras, en materia de afectación en la superficie, en materia de velocidad final del bus o del medio que se resuelva. Todavía no está la definición. Nosotros lo que estamos es generando la información necesaria para que la decisión sea informada y a partir de ahí se pueda trabajar en base a los estudios que se están realizando", detalló.

Las alternativas en superficie también están, pero requiere que se tomen decisiones sobre "derivación del transporte privado y la semaforización".