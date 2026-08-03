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SE INAUGURA EN OCTUBRE

Intendencia de Cerro Largo y OPP invierten más de $60 millones en la remodelación del Parque Rivera de Melo

Habrá un nuevo sector de juegos de niños, plaza de comidas, baños nuevos y más parrilleros. Además, contará con tres espacios destinados a la práctica del deporte, casi 300 luces LED y más de 30 cámaras de videovigilancia. Se prevé inaugurar en octubre.

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La Intendencia de Cerro Largo lleva adelante una intervención en el Parque Rivera de Melo, reconocido como el espacio público más grande de la capital departamental.

El intendente de Cerro Largo, Christian Morel, indicó que la obra es financiada mediante el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y recursos de la comuna arachana por más de 60 millones de pesos.

Morel sostuvo que hace unos veinte días había unas cien personas trabajando en la obra, que significará un cambio notorio en el espacio público, con un nuevo sector de juegos de niños, plaza de comidas, baños nuevos y más parrilleros.

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"Creo que esto va a ser el lugar donde va a integrar a toda la sociedad de Melo y para eso es que la inversión es tan grande, y el cariño que le estamos poniendo a esta obra es muy importante", destacó.

Morel aseguró que el espacio público será abierto pensando en toda la sociedad y no solo en el deporte, pero habrá tres espacios destinados para la práctica, como la generación de un circuito de dos kilómetros. Se prevé inaugurar la obra los primeros días del mes de octubre.

Además, para garantizar el cuidado de las instalaciones y la seguridad de los visitantes, el proyecto incluye la instalación de un sistema de monitoreo con más de 30 cámaras de videovigilancia. Asimismo, los 60 focos de luz serán sustituidos por casi 300 con tecnología LED.

La Intendencia de Cerro Largo inaugurará en 2027 un centro de monitoreo propio con más de 200 cámaras instaladas en varios puntos de la ciudad.

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