Un inspector de tránsito de Paysandú quedó atrapado entre una camioneta y una pared tras ser embestido mientras realizaba un control de rutina al vehículo en un predio municipal.
Inspector de tránsito de Paysandú quedó atrapado contra una pared por una mala maniobra durante un control
Ocurrió en una inspección de rutina en un predio municipal. Una camioneta zafó de la rampa, cayó y atrapó al trabajador contra la pared. Fue trasladado a un centro de salud y debió ser operado de urgencia por las lesiones sufridas.
El siniestro ocurrió cuando otra persona estaba subiendo el vehículo a una rampa de inspección y el trabajador, de unos 30 años, le estaba indicando la maniobra, pero no se percató que las ruedas estaban muy cerca del borde de la rampa, por lo que el vehículo zafó, cayó y atrapó al joven contra una pared delante de la camioneta.
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Fue trasladado a un centro de salud, en estado de shock y debió ser operado de urgencia por las lesiones internas. Permanece internado.
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