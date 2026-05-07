Inspector de tránsito de Paysandú quedó atrapado contra una pared por una mala maniobra durante un control

Un inspector de tránsito de Paysandú quedó atrapado entre una camioneta y una pared tras ser embestido mientras realizaba un control de rutina al vehículo en un predio municipal.

El siniestro ocurrió cuando otra persona estaba subiendo el vehículo a una rampa de inspección y el trabajador, de unos 30 años, le estaba indicando la maniobra, pero no se percató que las ruedas estaban muy cerca del borde de la rampa, por lo que el vehículo zafó, cayó y atrapó al joven contra una pared delante de la camioneta.