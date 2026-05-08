Insólito robo a carnicería de Costa Azul: entraron de madrugada, cargaron toda la carne en el camión frigorífico y huyeron

La Policía de Rocha investiga por estas horas un insólito robo a una carnicería de Costa Azul.

Ocurrió en la pasada madrugada, sobre las 2:30, cuando delincuentes entraron al comercio y vaciaron la cámara frigorífica.

Con la carne afuera, vieron las llaves de uno de los camiones que se utiliza para el traslado refrigerado de la mercadería, y entonces cargaron todo en el vehículo, según información que obtuvo en el lugar el corresponsal de Subrayado Willan Dialuto.

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También robaron herramientas, como cuchillas y otros objetos de valor para la carnicería.

La Policía busca ahora imágenes que puedan aportar información de los delincuentes y el camino que siguieron tras huir del lugar con el camión, la carne y la herramientas.