La Policía de Rocha investiga por estas horas un insólito robo a una carnicería de Costa Azul.
Insólito robo a carnicería de Costa Azul: entraron de madrugada, cargaron toda la carne en el camión frigorífico y huyeron
El robo ocurrió en la madrugada de este viernes en Costa Azul, Rocha. Los delincuentes robaron toda la carne de la cámara frigorífica, vieron las llaves del camión, lo cargaron y se robaron también el vehículo.
Ocurrió en la pasada madrugada, sobre las 2:30, cuando delincuentes entraron al comercio y vaciaron la cámara frigorífica.
Con la carne afuera, vieron las llaves de uno de los camiones que se utiliza para el traslado refrigerado de la mercadería, y entonces cargaron todo en el vehículo, según información que obtuvo en el lugar el corresponsal de Subrayado Willan Dialuto.
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También robaron herramientas, como cuchillas y otros objetos de valor para la carnicería.
La Policía busca ahora imágenes que puedan aportar información de los delincuentes y el camino que siguieron tras huir del lugar con el camión, la carne y la herramientas.
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