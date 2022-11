INJU cierra campaña "Ni Silencio, Ni Tabú" con correcaminata en todo el país

https://twitter.com/midesuy/status/1588636939837898752 Más 12.500 adolescentes y jóvenes participaron en más de 420 actividades en todo el país desde el lanzamiento de la campaña de salud mental #NiSilencioNiTabú. pic.twitter.com/x2Li8WvGvT — Ministerio de Desarrollo Social (@midesuy) November 4, 2022

En el cierre de la campaña también se llevó a cabo un balance de las 420 talleres en los que participaron más de 12.500 adolescentes y jóvenes.

La estudiante de Paysandú, Elena Scotti, dijo que todavía no cuentan las herramientas para hablar el tema por eso es importante instalar la campaña y que no sea un evento puntual. "Es un proceso que recién empieza, todavía nos queda. Hay silencios en los jóvenes, aún no podemos percibir, entender temas referidos a la salud mental".