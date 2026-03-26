Nuevos incidentes ocurrieron en la noche de este jueves en el centro del Inisa, ubicado en bulevar Artigas y Cufré.
Inisa: 8 internos se hicieron de una llave, abrieron la celda y salieron a los techos; 3 intentaron escapar, pero fueron recapturados
Información primaria de la Policía indica que puede haber una toma de rehenes en el interior del centro. Un grupo de negociadores trabaja en el lugar.
Un equipo de negociadores está en el interior del centro por una posible de toma de rehenes o al menos encerrados en una pieza.
La Policía recibió un llamado por un motín, según información primaria. Ocho internos se hicieron de la llave de una celda y lograron salir a los techos, 4 de ellos escaparon, pero fueron recapturados.
Seguí leyendo
Toma de rehenes en Inisa: 8 menores accedieron a llave, 3 escaparon pero fueron recapturados
Un helicóptero del Ministerio del Interior sobrevuela la zona.
Trabaja personal de la Digoe y Guardia Republicana.
En desarrollo.
Temas de la nota
Lo más visto
HABLÓ FERNANDA CARDONA
Gobierno evalúa precio del combustible y no descarta adelantar suba: "Vamos a tomar una decisión respecto a eso"
DESDE ESTE VIERNES
Tormentas, lluvias y rachas de viento fuertes: el aviso de Inumet para el sur del río Negro
boceto
Así quedaría 18 de Julio con el nuevo proyecto de transporte: corredor central con única línea y viaje en 10'
El Informe de Nubel Cisneros
Jueves y viernes con tiempo agradable, el fin de semana se vuelve inestable con lluvias
AVENIDA 18 DE JULIO
Dejá tu comentario