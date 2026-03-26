RECIBÍ EL NEWSLETTER
POSIBLE TOMA DE REHENES

Inisa: 8 internos se hicieron de una llave, abrieron la celda y salieron a los techos; 3 intentaron escapar, pero fueron recapturados

Información primaria de la Policía indica que puede haber una toma de rehenes en el interior del centro. Un grupo de negociadores trabaja en el lugar.

policía-inisa-centro-menores

Nuevos incidentes ocurrieron en la noche de este jueves en el centro del Inisa, ubicado en bulevar Artigas y Cufré.

Un equipo de negociadores está en el interior del centro por una posible de toma de rehenes o al menos encerrados en una pieza.

La Policía recibió un llamado por un motín, según información primaria. Ocho internos se hicieron de la llave de una celda y lograron salir a los techos, 4 de ellos escaparon, pero fueron recapturados.

toma de rehenes en inisa: 8 menores accedieron a llave, 3 escaparon pero fueron recapturados
Seguí leyendo

Toma de rehenes en Inisa: 8 menores accedieron a llave, 3 escaparon pero fueron recapturados

Un helicóptero del Ministerio del Interior sobrevuela la zona.

Trabaja personal de la Digoe y Guardia Republicana.

En desarrollo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2037321918596956473&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
HABLÓ FERNANDA CARDONA

Gobierno evalúa precio del combustible y no descarta adelantar suba: "Vamos a tomar una decisión respecto a eso"
DESDE ESTE VIERNES

Tormentas, lluvias y rachas de viento fuertes: el aviso de Inumet para el sur del río Negro
boceto

Así quedaría 18 de Julio con el nuevo proyecto de transporte: corredor central con única línea y viaje en 10'
El Informe de Nubel Cisneros

Jueves y viernes con tiempo agradable, el fin de semana se vuelve inestable con lluvias
AVENIDA 18 DE JULIO

Directivo de Grupo Centro cuestionó cambio en proyecto de movilidad y afirmó que el túnel tenía puntos "recontravalorados"

Te puede interesar

Toma de rehenes en Inisa: 8 menores accedieron a llave, 3 escaparon pero fueron recapturados
HOGAR CUFRÉ

Toma de rehenes en Inisa: 8 menores accedieron a llave, 3 escaparon pero fueron recapturados
Foto: FocoUy. 
EL PLAN COMPLETO CON TODAS LAS MEDIDAS

El plan de seguridad incluye más policías, operativos en zonas críticas y control de armas
Foto: Ministerio del Interior. Carlos Negro presenta el plan de seguridad al Consejo de Ministros.
documento

Una a una, estas son las medidas del plan de seguridad y sus prioridades

Dejá tu comentario