Inisa: 8 internos se hicieron de una llave, abrieron la celda y salieron a los techos; 3 intentaron escapar, pero fueron recapturados

Nuevos incidentes ocurrieron en la noche de este jueves en el centro del Inisa, ubicado en bulevar Artigas y Cufré.

Un equipo de negociadores está en el interior del centro por una posible de toma de rehenes o al menos encerrados en una pieza.

La Policía recibió un llamado por un motín, según información primaria. Ocho internos se hicieron de la llave de una celda y lograron salir a los techos, 4 de ellos escaparon, pero fueron recapturados.

Un helicóptero del Ministerio del Interior sobrevuela la zona. Trabaja personal de la Digoe y Guardia Republicana. En desarrollo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2037321918596956473&partner=&hide_thread=false #AHORA | Información primaria indica que hay 3 funcionarios de rehenes o encerrados en una pieza. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/Dx3JXBkY9m — Subrayado (@Subrayado) March 27, 2026

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