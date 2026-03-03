Iniciaron obras en la calle Agraciada, con afectación al tránsito y traslado de parada de ómnibus

La Intendencia de Montevideo inició este lunes obras de reparación de carpeta asfáltica en la calle Agraciada , a la altura de los barrios Bella Vista y Aguada. La mayoría de los trabajos se están realizando en horario nocturno para minimizar la afectación del tránsito.

El tramo de obras sobre agraciada va desde Nerses Ounanian y General Aguiar, dentro del Municipio C.

En la página web de la Intendencia se aclara que se priorizará la realización de trabajos nocturnos, en el horario de 21 a 6; con el fin de minimizar la afectación a la movilidad y logística, así como acotar los tiempos de obra.

La comuna también indica que durante ese horario no habrá cortes totales, se ocuparán tres carriles y el tránsito circulará por un carril en ambos sentidos.

Además, advierte que la parada ubicada en av. Agraciada y Santa Fe, en dirección al centro, se traslada hacia av. Agraciada frente al número 2615.

Las obras también se realizarán durante el día, entre las 7 y las 17 horas, con cierres parciales en media calzada para trabajos de reposición de cordones y bacheo en sectores donde la base de hormigón presente fallas, manteniendo un doble sentido de circulación en la mitad de calzada libre.

La comuna señala que con el fin de reducir las molestias a los residentes de la zona se prevé el suministro de protectores auditivos a vecinas y vecinos.

La primera semana de trabajo se extenderá hasta el 13 de marzo y la segunda fase irá del 16 al 27 de marzo.