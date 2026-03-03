RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Iniciaron obras en la calle Agraciada, con afectación al tránsito y traslado de parada de ómnibus

La primera semana de trabajo se extenderá hasta el 13 de marzo y la segunda fase irá del 16 al 27 de marzo.

obras-en-la-calle-agraciada-montevideo-marzo-2026

La Intendencia de Montevideo inició este lunes obras de reparación de carpeta asfáltica en la calle Agraciada, a la altura de los barrios Bella Vista y Aguada. La mayoría de los trabajos se están realizando en horario nocturno para minimizar la afectación del tránsito.

El tramo de obras sobre agraciada va desde Nerses Ounanian y General Aguiar, dentro del Municipio C.

En la página web de la Intendencia se aclara que se priorizará la realización de trabajos nocturnos, en el horario de 21 a 6; con el fin de minimizar la afectación a la movilidad y logística, así como acotar los tiempos de obra.

msp presento los nuevos decretos sobre tiempos de espera para acceder a consultas medicas, estudios y cirugias
Seguí leyendo

MSP presentó los nuevos decretos sobre tiempos de espera para acceder a consultas médicas, estudios y cirugías

La comuna también indica que durante ese horario no habrá cortes totales, se ocuparán tres carriles y el tránsito circulará por un carril en ambos sentidos.

Además, advierte que la parada ubicada en av. Agraciada y Santa Fe, en dirección al centro, se traslada hacia av. Agraciada frente al número 2615.

Las obras también se realizarán durante el día, entre las 7 y las 17 horas, con cierres parciales en media calzada para trabajos de reposición de cordones y bacheo en sectores donde la base de hormigón presente fallas, manteniendo un doble sentido de circulación en la mitad de calzada libre.

La comuna señala que con el fin de reducir las molestias a los residentes de la zona se prevé el suministro de protectores auditivos a vecinas y vecinos.

La primera semana de trabajo se extenderá hasta el 13 de marzo y la segunda fase irá del 16 al 27 de marzo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRIMER DÍA DE CLASES

Inicio de clases con 15.000 niños menos que el año pasado y el estreno de los "maestros flexibilizadores"
"EL GOBIERNO TE MINTIÓ"

FA denuncia pasacalles sin firmar en barrios: Brenta dijo que "probablemente se refieran al gobierno del Dr. Lacalle"
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Pasaje de un frente frío y episodio de lluvias "muy esquivo" en el sur del país, anunció Nubel Cisneros
discurso ante la asamblea general

Orsi destacó estabilidad, dijo que el primer año fue para "bases firmes" y anunció Ministerio de Justicia
ASAMBLEA GENERAL

"Un error institucional importante" y "no soy partidario", dijo Sanguinetti sobre la Universidad de la Educación y el Ministerio de Justicia

Te puede interesar

MSP presentó los nuevos decretos sobre tiempos de espera para acceder a consultas médicas, estudios y cirugías video
DECRETO FIRMADO

MSP presentó los nuevos decretos sobre tiempos de espera para acceder a consultas médicas, estudios y cirugías
Bergara presentó propuestas por USD 300 millones para limpieza, veredas, calles, saneamiento y Ciudad Vieja video
EN VIVO EN LA JUNTA DEPARTAMENTAL

Bergara presentó propuestas por USD 300 millones para limpieza, veredas, calles, saneamiento y Ciudad Vieja
Ediles de la Coalición abiertos a conversar sobre propuestas de Bergara pero no en los plazos que marcó el intendente video
MONTEVIDEO

Ediles de la Coalición abiertos a "conversar" sobre propuestas de Bergara pero no en los plazos que marcó el intendente

Dejá tu comentario