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    MIAMI

    Inglaterra le ganó 2-1 a Noruega en alargue y avanzó a semifinales del Mundial

    Inglaterra, tercera clasificada para la penúltima ronda tras Francia y España, se enfrentará el miércoles en Atlanta al ganador de Argentina-Suiza.

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    Un doblete de Jude Bellingham envió a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 tras su victoria por 2-1 contra Noruega este sábado en Miami, al cabo de un partido igualado que se resolvió al inicio de la prórroga.

    Dos zarpazos del centrocampista del Real Madrid (45'+2' y 93') le dieron la vuelta al marcador que había abierto el extremo noruego Andreas Schjelderup (36').

    Inglaterra, tercera clasificada para la penúltima ronda tras Francia y España, se enfrentará el miércoles en Atlanta al ganador de Argentina-Suiza.

    Lo hará tras resolver con frialdad un duelo donde sufrió en muchos tramos, pero en el que golpeó en momentos claves gracias a un estelar Bellingham, que ya había anotado un doblete en octavos contra México.

    El madridista, con seis goles en tantos partidos en Norteamérica, mantiene vivo el sueño de Inglaterra de conseguir su segundo título mundial, 50 años después.

    Alineaciones:

    Noruega: Nyland - Ryerson (Aursnes 60), Vassbakk Ajer, Heggem (Ostigård 91), Wolfe (Pedersen 90) - Odegaard (cap), Berge, Berg - Sorloth (Bobb 68), Haaland (Strand Larsen 106), Schjelderup (Nusa 68)

    Técnico: Staale Solbakken

    Inglaterra: Pickford - Konsa (Rogers 89), Stones, Guéhi, O'Reilly (Spence 86) - Madueke (Saka 46), Anderson - Bellingham (Burn 111), Rice (Eze 46), Gordon (James 71) - Kane (cap)

    Técnico: Thomas Tuchel

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