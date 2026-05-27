Ineed proyecta caída de matrícula para 2070 a casi la mitad de alumnos que había en 2024 en educación obligatoria

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) presentó el informe con proyecciones en la matrícula de estudiantes.

La población infantil viene disminuyendo en Uruguay desde hace décadas. En 2024, nacieron 19.000 niños menos que en 2015. Para 2070, se espera que haya 114.423 niños de 0 a 4 años, menos de la mitad de los contabilizados en el censo de 1996. Se estima que en 2070 la cantidad de estudiantes de la educación obligatoria será casi la mitad que en 2024.

Mientras la población en edad escolar decrece, aumenta la proporción que accede al sistema en las edades teóricas de los ciclos de inicio y fin del cursado obligatorio (inicial y media superior).

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En los últimos años, ha aumentado el porcentaje de estudiantes que promueven el grado que cursan. Esto se acentuó en 2023 y 2024 por la aplicación del reglamento de evaluación del estudiante de la educación básica integrada, que eliminó la repetición en los grados impares de primaria y en séptimo de media básica. Esto vuelve más eficiente al sistema en tanto se reduce la permanencia de estudiantes durante más de un año en un mismo grado.

En cuanto a las proyecciones de Ineed, para inicial se prevé que la matrícula continúe descendiendo hasta 2032, cuando llegaría a 87.259 niños (22.000 inscripciones menos que en 2024). Durante los siguientes años y hasta 2040 ascendería, aunque sin alcanzar el valor de 2024. Luego de 2040 y hasta el final de las proyecciones (2070) se prevé un descenso sistemático de la matrícula, para llegar al último año con una matrícula que representaría el 60% de la de 2024.

Para primaria, se espera una caída brusca de la matrícula, y en 2070 sería el 48% de la de 2024.

En media básica, se espera que la matrícula se mantenga estable y comience a descender bruscamente desde 2029. En 2070, la matrícula proyectada representaría el 49% de la de 2024.

En media superior, se espera un leve aumento de la matrícula hasta 2031, para comenzar luego una disminución similar a la proyectada para media básica.

Si se suman las matrículas proyectadas para todos los ciclos, se observa una caída global más acentuada que la constatada en los últimos años. La pérdida de matrícula en 2070 será de 313.000 estudiantes respecto a 2024.