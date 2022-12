Incidentes en 8 de Octubre tras fiscalización de la IMM a vendedores ambulantes

Los feriantes reclaman que no les permiten trabajar, mientras que los comerciantes indican que algunos vendedores están todo el año y tienen habilitación, pero otros no. De todos modos, feriantes indicaron a Subrayado que hubo un acercamiento con la comuna en las últimas horas.

“Supuestamente habíamos arreglado después del 19 para vender, que nos dejaban. Vinimos ayer, armamos sin problema, hoy vinimos de vuelta. Armamos todo sin problema, la Intendencia apareció a las 11 de la mañana, diciéndonos que nos teníamos que ir, que no habíamos hablado con el que mandaba los inspectores”, dijo Marcelo Fernández, uno de los vendedores que cuestiona que no los reciben en la comuna y que siempre esperan llegar a ese punto para darles autorización: “Algunos feriantes no tienen ni para un pan dulce”, remarcó.