Incendios forestales en Europa no dan tregua: varias hectáreas consumidas en seis países, entre ellos España y Francia

Las olas de calor excepcionales que se suceden en Europa desde la primavera boreal siguen provocando incendios forestales, que este sábado causaron estragos en varios países.

Los territorios afectados por incendios son los de España, Francia, Bélgica, Grecia, Coracia y Serbia.

Un incendio declarado el lunes en la región de Aragón, en el noreste del país, obligó a la evacuación de más de 1.000 personas de 18 localidades y "afecta ya a más de 15.000 hectáreas", indicó este sábado el gobierno regional.

Según el gobierno aragonés, los más de 600 bomberos desplegados lograron frenar el avance de las llamas "hacia los núcleos urbanos y salvaguardar (...) dos monasterios".

Desde Andalucía, donde un incendio devora desde hace ocho días bosques de pinos y de eucaliptos en la provincia de Huelva, obligando a la evacuación de más de 600 personas, las llamas parecen extinguirse.

"Entramos en el principio del fin de este incendio (...) Por primera vez, (...) no ha avanzado durante toda la noche", dijo el consejero de Emergencias, Antonio Sanz.

Más de 1.000 bomberos continúan desplegados en el "área afectada", que supera las 25.000 hectáreas. Esa cifra, precisaron las autoridades, se refiere al perímetro del incendio, y no a la superficie calcinada.

Francia: fuego en el suroeste "no está camino" de ser controlado

El despliegue masivo de medios humanos y aéreos permitió a los bomberos frenar el sábado la progresión del fuego en las Landas, en el suroeste de Francia, pero "no está controlado y no está camino de estarlo", afirmó el prefecto local Gilles Clavreul.

"Anoche hubo cambios relativamente importantes que provocaron una ampliación de la superficie quemada hasta 1.580-1.600 hectáreas. Seguimos en esas cifras a última hora de la tarde. Los 22 cambios bruscos que hemos tenido hoy se han producido principalmente por la mañana", añadió Clavreul.

Más de 2.700 hectáreas quemadas en Bélgica

Habitantes evacuados, más de 2.700 hectáreas calcinadas y un incendio aún fuera de control: Bélgica combate este sábado uno de los peores fuegos de su historia.

El incendio arrasa la zona de Fagnes, una gran reserva boscosa en Bélgica muy apreciada por los senderistas y cerca de Alemania. El fuego se declaró el viernes y se propagó rápidamente. La noche del sábado aún no estaba controlado.

Grecia: alerta máxima

Los bomberos siguen en estado de máxima alerta este sábado en Grecia, donde el riesgo de incendio continúa siendo muy elevado en varias regiones del país debido a los fuertes vientos.

Más de medio centenar de incendios agroforestales se han declarado en las últimas 24 horas, pero la mayoría han podido ser controlados rápidamente, según los bomberos.

Dos incendios de gran envergadura afectaron, sin embargo, el viernes por la tarde la zona de Finikas, en Creta, y la isla de Kos, frente a las costas turcas, lo que requirió la movilización de importantes medios.

Balcanes: controlan incendio en Croacia, sigue el fuego en Serbia

Un centenar de bomberos han combatido durante toda la noche un importante incendio forestal que se declaró el viernes en la isla de Dugi, frente a Zadar, en el centro del litoral croata, y que amenazaba un gran número de viviendas.

Lograron controlar este incendio de pinares y matorral tras el refuerzo, el sábado por la mañana, de dos hidroaviones Canadair, según indicaron las autoridades.

Otro gran incendio forestal, que también arrasó viñedos y olivares en la península de Peljesac, más al sur, fue controlado el viernes por la noche, tras una ardua batalla de 240 bomberos y tres Canadair a lo largo de todo el día.

También abrieron una investigación para determinar las causas de un violento incendio que devastó una zona residencial en la región de Omis (centro del litoral) la madrugada del viernes, y que dejó un muerto y una cuarentena de heridos, diez de ellos en estado grave.

Algunos habitantes denunciaron el "origen criminal" de este incendio, en el que se quemaron un gran número de casas y vehículos.

Otros países de los Balcanes también luchan contra las llamas, en particular Serbia, donde las autoridades contabilizaron el viernes por la noche 25 incendios forestales activos.

El más importante, que se extiende sobre 2.500 hectáreas, arrasa desde hace varios días la reserva natural de Deliblatska pescara, a unos 50 kilómetros de Belgrado, donde están desplegados unos 300 bomberos, militares y miembros de diversos servicios, según el Gobierno.

FUENTE: AFP.