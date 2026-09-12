RECIBÍ EL NEWSLETTER
advertencia

Ante publicaciones falsas, Iglesia católica advierte que no se venden entradas para los encuentros con el papa

La institución religiosa aclara que las actividades organizadas en el marco de la visita no tendrán costo y no hay entradas preferenciales o accesos pagos. Todo será gratuito con previa inscripción.

Papa León XIV. Foto: AFP

Papa León XIV. Foto: AFP

La Iglesia Católica emitió un comunicado donde aclara que las entradas para los encuentros con el papa León XIV no se venden.

Advierte también que detectaron en redes sociales publicaciones y mensajes que ofrecen, a cambio de dinero, supuestas entradas, accesos preferenciales, ubicaciones en primera fila y paquetes para participar de los encuentros previstos durante la visita del papa León XIV.

"Esta información es falsa. Ninguna de las actividades organizadas en el marco de la visita del Santo Padre tendrá costo de entrada, ni existen entradas preferenciales o accesos pagos autorizados por la organización" detallan en el comunicado.

graban cancion oficial de la visita del papa leon xiv a uruguay
Seguí leyendo

Graban canción oficial de la visita del papa León XIV a Uruguay

Se solicita especialmente no realizar pagos ni transferencias, no proporcionar datos personales a quienes ofrezcan este tipo de servicios y denunciar las publicaciones o perfiles que intenten comercializar supuestas entradas.

Explican también que para participar de algunos de los encuentros será necesario realizar previamente una inscripción gratuita a través de la web oficial, que permitirá obtener un código QR para ordenar y organizar los accesos.

Toda la información y los detalles se pueden conocer en el sitio papaleonuruguay.uy y en los canales oficiales de la Iglesia Católica en Uruguay.

Temas de la nota

Lo más visto

Cinco delincuentes ingresaron con chalecos de policía y armados a barrio privado en Canelones
policiales

Cinco delincuentes ingresaron con chalecos de policía y armados a barrio privado en Canelones
malvín norte

Violenta rapiña a mujer de 82 años; delincuente en bici le arrebató la cartera
ACTUALIZACIÓN

Caso Caranchos: hay 58 nuevas personas identificadas y detectaron grupos de WhatsApp creados para intercambiar información
Accidente grave en montevideo

Hombre en moto quedó grave tras chocar con un auto que debió ceder el paso en Ituzaingó
femicidio

Asesinaron de una puñalada a una mujer en Rocha; su pareja está detenida

Te puede interesar

Cinco delincuentes ingresaron con chalecos de policía y armados a barrio privado en Canelones
policiales

Cinco delincuentes ingresaron con chalecos de policía y armados a barrio privado en Canelones
Asesinaron de una puñalada a una mujer en Rocha; su pareja está detenida
femicidio

Asesinaron de una puñalada a una mujer en Rocha; su pareja está detenida
PIT-CNT considera excesivos los servicios mínimos establecidos por el gobierno en la terminal de contenedores
Terminal Cuenca del Plata

PIT-CNT considera excesivos los servicios mínimos establecidos por el gobierno en la terminal de contenedores

Dejá tu comentario