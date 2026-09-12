Ante publicaciones falsas, Iglesia católica advierte que no se venden entradas para los encuentros con el papa

La Iglesia Católica emitió un comunicado donde aclara que las entradas para los encuentros con el papa León XIV no se venden.

Advierte también que detectaron en redes sociales publicaciones y mensajes que ofrecen, a cambio de dinero, supuestas entradas, accesos preferenciales, ubicaciones en primera fila y paquetes para participar de los encuentros previstos durante la visita del papa León XIV.

"Esta información es falsa. Ninguna de las actividades organizadas en el marco de la visita del Santo Padre tendrá costo de entrada, ni existen entradas preferenciales o accesos pagos autorizados por la organización" detallan en el comunicado.

Se solicita especialmente no realizar pagos ni transferencias, no proporcionar datos personales a quienes ofrezcan este tipo de servicios y denunciar las publicaciones o perfiles que intenten comercializar supuestas entradas.

Explican también que para participar de algunos de los encuentros será necesario realizar previamente una inscripción gratuita a través de la web oficial, que permitirá obtener un código QR para ordenar y organizar los accesos.

Toda la información y los detalles se pueden conocer en el sitio papaleonuruguay.uy y en los canales oficiales de la Iglesia Católica en Uruguay.