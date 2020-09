Incendio en Nuevo París: la casa afectada tenía acumulación de basura

El hombre aseguró que estuvo limpiando y arreglando el terreno, y al ingresar a la vivienda se quedó dormido. Según el hombre se prendió fuego un calentador.

Los vecinos del barrio, indicaron a Subrayado, que la casa no es la primera vez que se incendia. "Este señor tiene problemas de diógenes, junta y no es el primer incendio que hay" dijo una vecina, quien aseguró que "hay denuncias en el Municipio y en la Intendencia". También expresó que las autoridades se acercaron a la vivienda pero el hombre no les abrió.

Los vecinos denuncian que al lado vive una señora mayor y que los incendios provocados en la casa del hombre afectan la vivienda lindera. "Necesitamos una solución".

En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos, y la ambulancia con personal médico, quien tuvo que asistir a uno de los trabajadores que sufrió lesiones en una de sus piernas cuando se encontraba apagando el incendio.