LAGUNA NEGRA

Incendio forestal en Rocha está controlado, pero los bomberos siguen en la zona para su extinción definitiva

El último informe de los bomberos indica que el incendio al lado de la laguna Negra, entre Punta del Diablo y La Esmeralda, está controlado, pero siguen los trabajos para evitar que se reavive.

Incendio forestal en laguna Negra, Rocha. Foto: Bomberos.

Tras varios días de combate a las llamas, el incendio forestal en Rocha, al costado de la laguna Negra, entre los balnearios Punta del Diablo y La Esmeralda, está controlado, según indica el último informe de la Dirección Nacional de Bomberos publicado este martes de mañana.

El fuego se ubicó en todo momento al norte de la ruta 9, al lado de la laguna, y los bomberos trabajaron todo el tiempo para evitar que cruce la ruta hacia la zona de balnearios.

Eso no ocurrió y este martes se informa que la situación está controlada, y que en el lugar siguen trabajando las distintas dotaciones de bomberos “en tareas de liquidación y enfriamiento, a fin de evitar posibles rebrotes y asegurar el perímetro afectado”.

“Se mantienen operativos los recursos desplegados, realizando recorridas y controles preventivos. Al momento no se registran viviendas afectadas ni personas lesionadas”, dice el informe oficial.

