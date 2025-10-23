Bomberos de varios destacamentos trabajan en un incendio en Cuchilla Alta.
Incendio en Cuchilla Alta afecta unas seis hectáreas y trabajan bomberos de varios destacamentos para controlarlo
Por el momento no hay riesgo de propagación hacia casas o comercios cercanos. Son tres los destacamentos que trabajan en el lugar.
Desde Comunicación de la Dirección Nacional de Bomberos detallaron a Subrayado que el fuego abarca unas seis hectáreas, hasta el momento, pero que no hay riesgo de propagación ni hacia viviendas ni hacia comercios cercanos.
Los destacamentos que trabajan son los de Biarritz (es su jurisdicción), Parque del Plata y va en apoyo San Jacinto.
Seguí leyendo
Imputaron con prisión al estudiante que amenazó con violar y matar a docente de la UTU de Malvín Norte
En desarrollo.
Temas de la nota
Lo más visto
MERCADO EXTERNO
Presidente de INAC sobre carne devuelta por China: "El problema es si eso genera posibles desprestigios de Uruguay"
ANUNCIÓ YAMANDÚ ORSI
Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: "Hay fuertes indicios por estafa o fraude" con garantía
en la aguada
Balearon a un barrendero de la IMM y caminó 10 cuadras herido, en busca de sus compañeros
canelones
Se incendió la casa del futbolista David Terans en el balneario Las Vegas
ANOCHE EN PARQUE RODÓ
Dejá tu comentario