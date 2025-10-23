RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Incendio en Cuchilla Alta afecta unas seis hectáreas y trabajan bomberos de varios destacamentos para controlarlo

Por el momento no hay riesgo de propagación hacia casas o comercios cercanos. Son tres los destacamentos que trabajan en el lugar.

Diseño sin título

Bomberos de varios destacamentos trabajan en un incendio en Cuchilla Alta.

Desde Comunicación de la Dirección Nacional de Bomberos detallaron a Subrayado que el fuego abarca unas seis hectáreas, hasta el momento, pero que no hay riesgo de propagación ni hacia viviendas ni hacia comercios cercanos.

Los destacamentos que trabajan son los de Biarritz (es su jurisdicción), Parque del Plata y va en apoyo San Jacinto.

En desarrollo.

