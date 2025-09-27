Incautaron insumos de ortodoncia valuados en más de $500 mil, en puente internacional

Este sábado personal de Prefectura del Puerto de Río Branco, incautó diversos implementos de ortodoncia que se encontraban ocultos entre prendas de vestir, en la valija del conductor de un vehículo que fue detenido en el Puente Internacional Mauá, en Río Branco.

En el vehículo Mercedes Benz, conducido por un ciudadano uruguayo de 58 años, también se encontraron más insumos odontológicos escondidos en el posabrazos y en la guantera del automóvil. La mercadería incautada carecía de documentación que acreditara su legítima procedencia.

El vehículo fue detenido en el control de rutina realizado en el puente, y los funcionarios observaron el notorio nerviosismo del conductor, quien presentó la documentación del vehículo únicamente en formato digital.

Seguí leyendo Mujer internada grave en Salto, luego de chocar con un camión de origen paraguayo

Dentro de lo incautado encontraron pernos, piezas dentales, instrumentos y accesorios, valuados en más de $500 mil.

El procedimiento contó con el apoyo del can antidrogas Ares, perteneciente al Comando de infantería de marina, resultando negativa la detección de drogas.

Inmediatamente se dio intervención a la Dirección Nacional de Aduanas, que constató que la mercadería se encontraba en infracción aduanera en carácter de presunto contrabando, siendo trasladada al Resguardo del Paso de Frontera para su valoración y actuaciones correspondientes.