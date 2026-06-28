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en Durazno

Incautaron 15.800 cajillas de cigarros de contrabando en una camioneta en ruta 5 y detuvieron al conductor

El conductor de la camioneta tiene antecedentes penales por tráfico de drogas y municiones. La detención fue en ruta 5, a la altura de Durazno.

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La Policía Caminera detuvo a un hombre de 48 años e incautó 15.800 cajillas de cigarrillos de contrabando durante un procedimiento realizado en Durazno.

Según la información oficial, efectivos que se encontraban sobre ruta 5 y detectaron una camioneta con los vidrios totalmente polarizados, lo que impedía observar su interior. Ante esa situación, iniciaron un seguimiento a distancia.

El vehículo fue detenido a la altura del kilómetro 181,500 de ruta 5. Al inspeccionarlo, los policías encontraron cartones de cigarrillos y constataron que transportaba 15.800 cajillas de contrabando.

Foto cedida a Subrayado.
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El conductor fue detenido para continuar con las actuaciones administrativas y judiciales.

De acuerdo con la información policial, el hombre no tenía requisitorias pendientes y cuenta con antecedentes penales por reiterados delitos de tráfico de drogas en la modalidad de venta o negociación, en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones.

El valor comercial de la mercadería incautada y del vehículo fue estimado en $3.836.000.

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