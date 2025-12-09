Incautaron 4.500 kg de droga en operativo por producción de hachís; hay cuatro condenados y la sustancia era para Brasil

El ministro del Interior, Carlos Negro, informó que fueron incautados más de 4.500 kilos de droga vegetal en los departamentos de San José y Canelones, donde era procesada para obtener hachís.

Hasta el momento hay cuatro condenados por esta causa, por delitos de asociación para delinquir y producción de estupefacientes.

“La investigación continúa porque tenemos más personas identificadas en este caso”, sostuvo el ministro en conferencia este martes. “Esto demuestra que le estamos pegando al crimen organizado donde más duele, en el dinero, las grandes incautaciones, la ruta y la posterior utilización de ese dinero”, aseguró.

“Es claro que esta administración está obteniendo resultados distintos y mejores, a partir de acciones distintas y mejores. La prioridad que le ha dado el gobierno a la persecución del lavado de capitales es notoria”, remarcó Negro.

El director de Investigaciones, Julio Sena, detalló que la investigación comenzó en mayo, luego de que la Brigada Departamental Antidrogas de Rocha recibió información sobre ingreso irregular de productos para la elaboración de estupefacientes.

Tras esto y el trabajo coordinado en la Policía, “se logró la identificación de un grupo criminal organizado totalmente local, desde su administración, con la participación de ciudadanos extranjeros, que estaban produciendo o en vías de producción de hachís”.

Este domingo, hubo un allanamiento cerca de Juan Soler, en San José, donde se desbarató el laboratorio.

Allí, los detenidos fueron cuatro. Dos brasileños y dos uruguayos, uno de ellos estudiante de bioquímica, que “estaba encargado de comandar la producción de la sustancia”, indicó el director de Investigaciones, pero aclaró que son todos “integrantes de la organización de rango medio-bajo”.

Otros allanamientos fueron en zona rural de Canelones.

Aparte de los 4500 kilos de cannabis, se incautó 46 kilos de resina hachís y más de 20.000 plantines de cannabis. También elementos como prensa, sobadora y máquina de envasado al vacío.

“De acuerdo a los indicios que tenemos, es una producción para consumo en el exterior, generalmente algunos estados de Brasil”, aclaró.

La Fiscalía informó que uno de los condenados debe cumplir tres años de penitenciaría por asociación para delinquir agravado, producción de sustancias estupefacientes (hachís) e importación de estupefacientes. Otro, dos años de penitenciaría por asociación para delinquir agravado y producción de sustancias estupefacientes. "Las otras dos personas, con un grado menor de responsabilidad fueron condenadas a 24 y 18 meses de libertad a prueba respectivamente, una parte con arresto domiciliario y la otra con presentación en la seccional y trabajo comunitario", indicó el fiscal del caso, Ignacio Montedeocar, a través de la Dirección de Comunicación del organismo público.