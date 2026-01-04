Inauguraron playa accesible en Punta del Este: cuenta con sillas anfibias, alfombra de fácil acceso y servicio de fisioterapia

La Intendencia de Maldonado inauguró una playa accesible en Punta del Este que contará con actividades recreativas hasta el 1° de marzo.

El intendente Miguel Abella dijo a Subrayado que la inauguración representa satisfacción y calidad de vida para la gente. Este año, la comuna sumó el servicio de fisioterapia.

Tanto la playa de la parada 8 en la Mansa como la de Piriápolis y Solís Grande, reciben entre todas unas 400 personas por día.

Seguí leyendo Agua marrón en Punta del Este: intendencia explicó que el fenómeno obedece a las noctilucas

La playa cuenta con sillas especiales y alfombra de fácil acceso. "Son mejoras que uno considera directamente como una inversión en la gente", destacó el jefe comunal.

Las playas accesibles cuentan con un servicio de traslado desde distintos puntos del departamentos para que las personas puedan hacer uso en el período de verano.