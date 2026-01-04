RECIBÍ EL NEWSLETTER
VERANO INCLUSIVO

Inauguraron playa accesible en Punta del Este: cuenta con sillas anfibias, alfombra de fácil acceso y servicio de fisioterapia

Las actividades recreativas para sus usuarios estarán disponibles hasta el 1° de marzo. "Representa satisfacción y calidad de vida para la gente", dijo el intendente Miguel Abella en diálogo con Subrayado.

Intendencia de Maldonado

El intendente Miguel Abella dijo a Subrayado que la inauguración representa satisfacción y calidad de vida para la gente. Este año, la comuna sumó el servicio de fisioterapia.

Tanto la playa de la parada 8 en la Mansa como la de Piriápolis y Solís Grande, reciben entre todas unas 400 personas por día.

La playa cuenta con sillas especiales y alfombra de fácil acceso. "Son mejoras que uno considera directamente como una inversión en la gente", destacó el jefe comunal.

Las playas accesibles cuentan con un servicio de traslado desde distintos puntos del departamentos para que las personas puedan hacer uso en el período de verano.

