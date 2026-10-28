Inauguraron la ampliación de la Casa Ronald McDonald en el Pereira Rossell, que duplicó su capacidad

La Casa Ronald McDonald inauguró nuevas obras en el Hospital Pereira Rossell que permitirán duplicar el número de personas alojadas en sus instalaciones.

"Es un sueño hecho realidad", aseguró Sandra Marcos, directora ejecutiva de la Asociación Casa Ronald McDonald Uruguay. La ampliación permitirá ayudar el doble de personas, pasando a 60 plazas y se incorpora el apoyo a madres de recién nacidos internados en el CTI neonatal.

Destacó el crecimiento en la capacidad y en la ayuda brindada en el centro hospitalario de referencia nacional en pediatría, que atiende a niños y familias, en su mayoría del interior y sin recursos suficientes para poder mantenerse en Montevideo durante el tiempo de internación o tratamientos, indicó Marcos.

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El director del Hospital Pereira Rossell, Gustavo Giachetto, celebró la ampliación de la Casa Ronald McDonald y destacó la importancia del trabajo colaborativo con el aporte fundamental del sector privado en la gestión pública.

Valoró el fortalecimiento de la infraestructura, los recursos humanos y la mejora en la calidad del cuidado con acompañamiento, apoyo y colaboración.