INAU se hará cargo de bebé hospitalizado; su madre "no está en condiciones de hacerse cargo", dijo Abdala

Abdala aclaró que en Montevideo hay muchas situaciones donde las madres no pueden hacer cargo de los niños y el Estado debe intervenir. "En el Pereira Rossell hay muchas situaciones donde las madres no pueden hacerse cargo de sus niños, no es que necesariamente tengamos que hablar de situaciones de abandono porque, de pronto, las madres tienen la voluntad de hacerse cargo y de asumir", explicó. Y agregó: "Sin embargo, las capacidades de cuidado, muchas veces determinan por diversas circunstancias, como en este caso, que esa realidad no pueda concretarse y en función de eso el Estado debe intervenir, asumir la tutela y buscar caminos alternativos".