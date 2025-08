INAU reforzará equipo de atención en hogar femenino de Rivera tras muerte materna de adolescente explotada sexualmente

"Nosotros no vamos a eludir las responsabilidades que hacen a la función que asumimos. Las vamos a asumir y nos vamos a comprometer a llegar al hueso de cada una de las situaciones. Nosotros no podemos decir que vamos a abolir la internación, sí nos gustaría mucho este concepto de desinternar siempre que no sea necesario, pero un centro para adolescentes y para adolescentes mujeres vamos a tener que tener porque es necesario porque a veces las familias no pueden dar el cuidado".

Romero comentó que dialogaron con cuatro de las jóvenes e insistió en el trabajo para reforzar los equipos. "Entiendo también que en este transitar, uno también reconoce recursos humanos muy comprometidos con la situación. Uno encuentra las cosas que hay que cambiar, encuentra por dónde no tenemos que ir (...) pero también encuentra algunas las luces verdes para decir por acá es".

Además, señaló que las salidas y el cuidado de un adolescente no depende solo del INAU, al igual que las situaciones de explotación sexual y violencia y comentó que trabajan con el Ministerio del Interior en la creación de un equipo para las salidas no acordadas.